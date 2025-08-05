Назван срок завершения капремонта двух корпусов Ступинской больницы

05 августа 2025, 11:59

оригинал Фото6 пресс-служба ЕР

Капитальный ремонт двух корпусов Ступинской больницы в посёлках Малино и Михнево завершат в ноябре текущего года. Ход работ проверил депутат Госдумы Александр Коган. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





В посёлке Михнево работы по созданию медцентра с поликлиникой и дневным стационаром были начаты в 2023 году, однако подрядчик не справился и его сменили. Из-за этого сроки сдачи объекта сдвинулись.





«Жители посёлка Михнево справедливо жаловались на медленный темп работ. Моя проверка это подтвердила. Считаю, что администрация округа приняла правильное и своевременное решение, расторгнув договор с прежним подрядчиком», — отметил Александр Коган.

Александр Когдан (слева). Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Третий раз посещаю этот объект. К сожалению, история капремонта в Малино не самая позитивная: несколько раз переносили сроки и меняли подрядчика. Организация, которая сейчас работает, известна нам по другим объектам. Прогноз положительный. Видно, что подрядчик серьёзно продвинулся», — сказал Александр Коган.