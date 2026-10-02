Строительная готовность школы на 1100 мест в Химках достигла 55%

02 октября 2026, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в составе жилого комплекса «Квартал Ивакино» в Химках. В настоящее время объект готов на 55%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В здании уже сделали монолитный каркас и завершили каменную кладку наружных и внутренних стен и устройство межкомнатных перегородок.





«Сейчас на объекте прокладывают наружные и монтируют внутренние инженерные коммуникации, вставляют оконные блоки, занимаются черновой отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.