Строительная готовность школы на 1100 мест в Химках достигла 55%
Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в составе жилого комплекса «Квартал Ивакино» в Химках. В настоящее время объект готов на 55%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В здании уже сделали монолитный каркас и завершили каменную кладку наружных и внутренних стен и устройство межкомнатных перегородок.
«Сейчас на объекте прокладывают наружные и монтируют внутренние инженерные коммуникации, вставляют оконные блоки, занимаются черновой отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.Общая площадь четырёхэтажной школы составляет 25 300 квадратных метров. В здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для продлёнки, два спортивных зала, актовый зал, библиотеку с ИТ-центром, пищеблок полного цикла со столовой на 550 мест и медпункт.
Строительство ведётся за счёт девелопера по договору о комплексном развитии территории.