Назван срок завершения реконструкции очистных сооружений в Звенигороде

29 октября 2026, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Очистные сооружения, функционирующие в Звенигороде уже 39 лет, реконструируют. Работы стартовали три года назад, завершить их планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.





Ход работ проверил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он отметил важность объекта для коммунальной инфраструктуры города.





«Очистные сооружения в микрорайоне Верхний Посад обслуживают около 50 тысяч жителей, социальные объекты. Проект по реконструкции мы реализуем с привлечением федеральных средств. Главная задача состоит в проведении модернизации без остановки приема стоков. Старые аэротенки продолжают работать, пока рядом строятся новые блоки биологической очистки и доочистки», — сказал Воробьёв.