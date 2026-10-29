Назван срок завершения реконструкции очистных сооружений в Звенигороде
Очистные сооружения, функционирующие в Звенигороде уже 39 лет, реконструируют. Работы стартовали три года назад, завершить их планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Ход работ проверил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он отметил важность объекта для коммунальной инфраструктуры города.
«Очистные сооружения в микрорайоне Верхний Посад обслуживают около 50 тысяч жителей, социальные объекты. Проект по реконструкции мы реализуем с привлечением федеральных средств. Главная задача состоит в проведении модернизации без остановки приема стоков. Старые аэротенки продолжают работать, пока рядом строятся новые блоки биологической очистки и доочистки», — сказал Воробьёв.Он добавил, что модернизация увеличит комфорт жителей и улучшит экологическую ситуацию в городе. Мощность обновлённых очистных сооружений составит около 12 500 кубометров воды в сутки.
В настоящее время готовность объекта составляет 67%. Ведётся возведение каркаса здания цеха механического обезвоживания осадка и прокладка внутриплощадочных сетей.