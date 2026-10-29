Новую детскую поликлинику в Звенигороде построят к концу следующего года
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по строительству современной поликлиники для детей в Звенигороде. По словам главы региона, её должны достроить к концу следующего года.
Открыть новое лечебное заведение просили жители. Сейчас дети получают амбулаторную помощь в небольшом отделении в смешанной поликлиники на улице Герцена, и она перегружена. Кроме того, в Звенигороде нет детского КДЦ, где можно пройти комплексную диагностику и глубокое обследование. Для этого родители вынуждены возить малышей в Одинцово.
Сейчас строительство четырёхэтажной детской поликлиники ‒ уже в активной фазе.
«В Одинцовском городском округе у нас большая программа. Мы строим здесь несколько объектов первичного звена ‒ это и Новая Трёхгорка, и ЖК «Гусарская Баллада», и Голицыно, и Звенигород. Все они очень востребованы. Сегодня мы приехали в Звенигород. Для нас крайне важно, чтобы до конца следующего года здесь была детская поликлиника. Объект очень долгожданный для многих семей. В Звенигороде и ближайших сельских населённых пунктах ‒ свыше 12 000 ребятишек. Мы получали обращения жителей и решили построить здесь полноценную детскую поликлинику», ‒ сказал Воробьёв.
Поликлиника войдёт в структуру Одинцовской областной больницы, она будет рассчитана на 220 посещений в смену. В ней смогут лечиться не только дети из Звенигорода, но и из Ершова, Каринского, Саввинской Слободы и других населённых пунктов. В поликлинике будут красивые интерьеры, современное оборудование и понятная логистика.
К работе в новом медучреждении должны приступить восемь участковых педиатров и профильные специалисты, а также врачи, которых раньше не было. Предусмотрен дневной стационар. Основу коллектива составят врачи, которые перейдут из действующего детского отделения поликлиники на улице Герцена.
«Мы усилим штат узкими специалистами. К нам уже обращаются врачи из других медучреждений. Начинаем формировать кадровый резерв. Рассчитываем укомплектовать поликлинику до начала работы. Здесь будет полный цикл амбулаторной помощи, и детям не придётся ездить в Одинцово для диагностики». ‒ сказал главврач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.
Поликлиника построена уже на треть. На объекте работают 50 человек, в том числе инженерно-технические специалисты.
«Мягкую кровлю мы выполнили на 70%. С 10 ноября начнём устанавливать окна ‒ планируем закрыть контур здания в течение месяца. Приступим к монтажу фасада. К 10 декабря ожидаем подключение наружной сети теплоснабжения, перейдём к отделочным и инженерным работам. Полностью завершить строительство и благоустройство рассчитываем к концу 2027 года», ‒ рассказал руководитель проекта Александр Жариков.
В 2026 году в Одинцовском городском округе ввели стоматологическую клинику на улице Сосновой в Одинцове. До конца года после капремонта планируется запустить сосудистый центр в Перхушкове. Во втором квартале следующего года должно завершиться строительство поликлиники на 500 посещений в микрорайоне Новая Трёхгорка.
Сейчас в округе строят ещё два объекта здравоохранения: смешанную поликлинику на 300 посещений в смену в Голицыне и поликлинику на 500 посещений в ЖК «Гусарская Баллада». Оба объекта планируют сдать в 2028 году. Всего за последние пять лет в Одинцовском округе построили 14 медучреждений.