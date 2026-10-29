Новую детскую поликлинику в Звенигороде построят к концу следующего года

29 октября 2026, 16:41

оригинал А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ по строительству современной поликлиники для детей в Звенигороде. По словам главы региона, её должны достроить к концу следующего года.





Открыть новое лечебное заведение просили жители. Сейчас дети получают амбулаторную помощь в небольшом отделении в смешанной поликлиники на улице Герцена, и она перегружена. Кроме того, в Звенигороде нет детского КДЦ, где можно пройти комплексную диагностику и глубокое обследование. Для этого родители вынуждены возить малышей в Одинцово.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас строительство четырёхэтажной детской поликлиники ‒ уже в активной фазе.

«В Одинцовском городском округе у нас большая программа. Мы строим здесь несколько объектов первичного звена ‒ это и Новая Трёхгорка, и ЖК «Гусарская Баллада», и Голицыно, и Звенигород. Все они очень востребованы. Сегодня мы приехали в Звенигород. Для нас крайне важно, чтобы до конца следующего года здесь была детская поликлиника. Объект очень долгожданный для многих семей. В Звенигороде и ближайших сельских населённых пунктах ‒ свыше 12 000 ребятишек. Мы получали обращения жителей и решили построить здесь полноценную детскую поликлинику», ‒ сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Мы усилим штат узкими специалистами. К нам уже обращаются врачи из других медучреждений. Начинаем формировать кадровый резерв. Рассчитываем укомплектовать поликлинику до начала работы. Здесь будет полный цикл амбулаторной помощи, и детям не придётся ездить в Одинцово для диагностики». ‒ сказал главврач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мягкую кровлю мы выполнили на 70%. С 10 ноября начнём устанавливать окна ‒ планируем закрыть контур здания в течение месяца. Приступим к монтажу фасада. К 10 декабря ожидаем подключение наружной сети теплоснабжения, перейдём к отделочным и инженерным работам. Полностью завершить строительство и благоустройство рассчитываем к концу 2027 года», ‒ рассказал руководитель проекта Александр Жариков.