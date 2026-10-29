В парке имени Гагарина в Шатуре создадут несколько «космических» зон
Масштабное благоустройство парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина проведут в Шатуре в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе Минблагоустройства Московской области.
При подготовке проекта были учтены пожелания жителей.
«Парк общей площадью около 11 гектаров разделят на оформленные в космическом стиле тематические зоны. В частности, появится детская площадка и зона аттракционов «Плеяды», лыжная трасса «Кольца Сатурна», зоны «Млечный путь», «Пустынный Марс», «Тёмная сторона Луны», «Комета Галлея» и другие», — говорится в сообщении.Проектом предусматривается создание спортивных площадок и мест для комфортного тихого отдыха, площадки для проведения массовых мероприятий со сценой и помещениями под мастер-классы, а также многофункционального павильона с прокатом, кафе, туалетом и комнатой матери и ребёнка.