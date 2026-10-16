Назван срок завершения строительства административного здания в Мытищах
Пятиэтажное административное здание строят в Мытищах. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность здания составляет 40%.
«На объекте обустраивают кровлю и фасад, вставляют оконные блоки и монтируют инженерные коммуникации. На площадке заняты более 100 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.Строительство ведётся за счёт регионального бюджета. В здании общей площадью 8 900 квадратных метров разместят конференц-зал, зал для коллегиальных заседаний, офисные, технические и служебные помещения. На прилегающей территории построят тротуары, сделают парковку и проведут озеленение.