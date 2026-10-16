Достижения.рф

На маршруте от Ленинского округа до метро увеличили число автобусов

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ещё два автобуса большого класса будут обслуживать вариант маршрута №1224 компании «Мострансавто», связывающий жилой комплекс «Суханово Парк» в Ленинском округе со станцией метро «Анино». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Дополнительные автобусы курсируют по будням.

«Теперь этот маршрут обслуживают четыре автобуса, которые выполняют 80 рейсов. Общее количество рейсов увеличилось в два раза», — говорится в сообщении.
Первый автобус отходит от остановки «ЖК «Суханово Парк» в 05:45, последний — в 21:35.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участие грузовика и школьного автобуса на Красноармейском шоссе в Пушкинском округе никто не пострадал.
Лев Каштанов

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