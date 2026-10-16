Обучение в школах сахарного диабета прошли более 52,1 тыс. жителей Подмосковья
Свыше 52 100 человек прошли обучение в школах сахарного диабета в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Занятия проводятся бесплатно, программа рассчитана на пациентов разных возрастов.
«Жизнь с сахарным диабетом предполагает постоянный контроль за своим состоянием. Для того, чтобы пациенты знали, как это делать, в регионе работают 129 амбулаторных школ для взрослых и 35 школ для детей. Кроме того, проводятся занятия в стационарах», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.На занятиях пациентам объясняют, как следить за уровнем сахара в крови, рассчитывать количество углеводов в рационе, а также как распознать проявления возможных осложнений.