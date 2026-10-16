В Подмосковье до конца года откроют 17 новых дорог
Строительство 17 дорог завершат в Московской области до конца текущего года. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Всего в программу развития автодорожной инфраструктуры Подмосковья входят 35 региональных и шесть муниципальных трасс общей протяжённостью свыше 82 километров.
«С начала года открыты уже три объекта, до конца года планируем ввести ещё 17. Это новые выезды, разгрузка перекрёстков, сокращение времени в пути для сотен тысяч жителей», — сказал Брынцалов.Он добавил, что в областную программу также входит капитальный ремонт 1 322 муниципальных дорог протяжённостью 686 километров и дорог региональной сети протяжённостью 585 километров.