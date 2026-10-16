В Подмосковье до конца года откроют 17 новых дорог

16 октября 2026, 10:45

оригинал Фото: istockphoto.com/Apriori1

Строительство 17 дорог завершат в Московской области до конца текущего года. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Всего в программу развития автодорожной инфраструктуры Подмосковья входят 35 региональных и шесть муниципальных трасс общей протяжённостью свыше 82 километров.





«С начала года открыты уже три объекта, до конца года планируем ввести ещё 17. Это новые выезды, разгрузка перекрёстков, сокращение времени в пути для сотен тысяч жителей», — сказал Брынцалов.