Назван срок завершения строительства детской поликлиники в Звенигороде
Детскую поликлинику, рассчитанную на 220 посещений в смену, строят в городе Звенигород Одинцовского округа. Работы начались летом 2025 года. Сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области
В настоящее время готовность поликлиники составляет 25%.
«Сейчас уже готов фундамент и конструкции подземной части. Строители возводят монолитный каркас надземной части», — говорится в сообщении.Высота поликлиники составит четыре этажа, а общая площадь — около 5 700 квадратных метров. Маленьких пациентов будут консультировать педиатры и врачи узких специальностей — хирурги, офтальмологи, неврологи, эндокринологи и пр.