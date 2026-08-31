Назван срок завершения строительства детской поликлиники в Звенигороде

31 августа 2026, 12:54

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детскую поликлинику, рассчитанную на 220 посещений в смену, строят в городе Звенигород Одинцовского округа. Работы начались летом 2025 года. Сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области





В настоящее время готовность поликлиники составляет 25%.





«Сейчас уже готов фундамент и конструкции подземной части. Строители возводят монолитный каркас надземной части», — говорится в сообщении.