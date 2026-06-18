Расписание на Рижском и Курском направлениях изменится 21 июня

18 июня 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях, включая МЦД-2, изменится в воскресенье, 21 июня, из-за замены стрелочного перевода на станции Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Работы будут проводить с 10:20 до 20:20. На это время на станции закроют участок третьего пути.





«В указанное время интервалы между электричками увеличатся. У некоторых составов изменится длина маршрута или количество остановок», — говорится в сообщении.