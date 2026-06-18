Ремонт четвёртого корпуса школы №24 в Монине завершат до конца лета
Четвёртый корпус школы №24 им. С.А. Красовского, расположенный на улице Баранова в посёлке Монино округа Щёлково, капитально ремонтируют. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Общая площадь здания составляет около 4 300 квадратных метров. В настоящее время работы выполнены более чем на 71%.
«Сейчас рабочие завершают обустройство кровли, занимаются фасадом, монтируют системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также приступили к благоустройству пришкольной территории», — говорится в сообщении.В отремонтированной школе установят новое оборудование и мебель.
Работы ведутся за счёт бюджета Подмосковья в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.