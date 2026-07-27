Житель Подмосковья взялся сам менять колонку в квартире и оставил дом без газа

27 июля 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Коммунальная авария произошла в доме № 21 по Пионерской улице в посёлке Томилино округа Люберцы по вине жильца одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба Мособлгаза.





Вечером 23 июля мужчина решил заменить газовый водонагреватель. За помощью к профессионалам он не обратился, в результате во внутренний газопровод попала вода и расположенные в доме 69 квартир, оборудованные газовыми колонками и плитами, остались без газа.





«Для устранения аварии потребовалось участие бригад газовой службы, отдела сварочно-монтажных работ и аварийно-диспетчерского участка Малаховской РЭС. Специалисты удалили воду из газопроводов и продули трубы», — говорится в сообщении.