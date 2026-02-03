Назван срок завершения строительства корпуса гимназии №2 в Чехове на 500 мест
Корпус гимназии №2, рассчитанный на 500 учеников, строят в подмосковном Чехове. Сдать объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«В настоящее время на площадке разрабатывают котлован, армируют и бетонируют вертикальные конструкции», — говорится в сообщении.В новом корпусе разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, читальный зал с IT-зоной, столовую и медпункт. А на прилегающей территории появится стадион, детские площадки и место для проведения общешкольных мероприятий.