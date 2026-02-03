В Клину приступили к капремонту больницы
Капитальный ремонт начался в здании Клинской больницы, расположенном на улице Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас на объекте ведут демонтажные работы.
«На площадке заняты 25 человек. Степень строительной готовности составляет два процента», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в больнице обновят фасад и кровлю, реконструируют входные группы, проведут отделку помещений, заменят все инженерные системы, сантехнику, двери и окна, установят современное медоборудование и благоустроят прилегающую территорию. В результате больница станет более технологичной и комфортной и для пациентов, и для врачей.
Все работы должны завершить до конца текущего года.