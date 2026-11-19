Назван срок завершения строительства корпуса школы №7 в Долгопрудном
Корпус, рассчитанный на полторы тысячи учеников, строят при школе №7 в Долгопрудном. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В ведомстве также рассказали о ходе работ.
«На участке, где идёт строительство, расположено много инженерных сетей, поэтому сейчас проводится их вынос. Кроме того, ведутся монолитные работы по устройству фундаментной плиты и армирование вертикальных конструкций зданий. На площадке заняты 37 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.Общая площадь корпуса составит 20 600 квадратных метров. Там разместят блоки младшей, основной и средней школы, библиотечный центр, спортзалы, актовый зал на 600 мест и медпункт. С основным зданием постройку соединит тёплый переход.