19 ноября 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Московская область является лидеров российских регионов по объёму товарооборота с Беларусью. Взаимодействие стран на разных уровнях обсудили на форуме Союзного государства «Интеграция». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, на долю Подмосковья приходится пятая часть всего российского оборота товаров с Беларусью.





«Сегодня 20% общего товарооборота двух стран приходится на Подмосковье. С 2021 по 2025 годы мы смогли увеличить его с четырёх до почти десяти миллиардов долларов, а в текущем году растём ещё на 27%. Нам приятно, что в регионе работает порядка 120 белорусских компаний. Мы оказываем максимальную поддержку белорусским предприятиям», — отметил Воробьёв.

Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

«На долю этих регионов приходится около 72% товарооборота Беларуси и России», — уточнил чрезвычайный и полномочный посол республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов.

Фото: пресс-служба правительства МО

«Углубление союзной интеграции в транспортной сфере — это практический инструмент для повышения качества жизни граждан и конкурентоспособности нашей экономики. Там, где созданы условия для свободного движения людей и перемещения товаров, оживает торговля и растет туризм», — отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь Борис Грызлов.