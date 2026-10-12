Жителей Подмосковья предупредили о лжепровайдерах
Мошенники начали использовать новую схему обмана. О ней жителей Московской области предупредили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Теперь злоумышленники выдают себя за интернет-провайдеров и предлагают перейти на выгодный тариф или перенастроить подключение.
«Для этого абонента просят продиктовать код из СМС, установить мобильное приложение или перейти по ссылке на фишинговый сайт», — говорится в сообщении.Целью мошенников является получение доступа к личным данным, аккаунтам и банковским счетам пользователя.
Специалисты Мингосуправления призывают жителей не выполнять инструкции, полученные по телефону от незнакомых людей. Если предложение кажется заманчивым, нужно повесить трубку и проверить информацию на официальном сайте провайдера.