Жителей Подмосковья предупредили о лжепровайдерах

12 октября 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Мошенники начали использовать новую схему обмана. О ней жителей Московской области предупредили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.





Теперь злоумышленники выдают себя за интернет-провайдеров и предлагают перейти на выгодный тариф или перенастроить подключение.





«Для этого абонента просят продиктовать код из СМС, установить мобильное приложение или перейти по ссылке на фишинговый сайт», — говорится в сообщении.