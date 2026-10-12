Достижения.рф

Жителей Подмосковья предупредили о лжепровайдерах

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Мошенники начали использовать новую схему обмана. О ней жителей Московской области предупредили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.



Теперь злоумышленники выдают себя за интернет-провайдеров и предлагают перейти на выгодный тариф или перенастроить подключение.

«Для этого абонента просят продиктовать код из СМС, установить мобильное приложение или перейти по ссылке на фишинговый сайт», — говорится в сообщении.
Целью мошенников является получение доступа к личным данным, аккаунтам и банковским счетам пользователя.

Специалисты Мингосуправления призывают жителей не выполнять инструкции, полученные по телефону от незнакомых людей. Если предложение кажется заманчивым, нужно повесить трубку и проверить информацию на официальном сайте провайдера.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0