Назван строк строительства нового путепровода через ж/д пути в Орехово-Зуеве
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Путепровод через железную дорогу планируют построить в Орехово-Зуеве: он соединит улицу Саввы Морозова и проезд 30-й казармы. Завершить строительство должны в 2029 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время проводится конкур по выбору подрядчика. Проектирование путепровода должно быть закончено в четвёртом квартале 2026 года, а строительство объекта — в третьем квартале 2029 года», — говорится в сообщении.Общая протяжённость путепровода составит свыше 1,1 км, при этом сам мост над железной дорогой будет длиной 165 метров. Движение предусмотрено по двум полосам, на объекте установят шумозащитные экраны и обустроят пешеходные зоны.