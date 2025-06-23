Назван строк строительства нового путепровода через ж/д пути в Орехово-Зуеве

23 июня 2025, 12:22

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод через железную дорогу планируют построить в Орехово-Зуеве: он соединит улицу Саввы Морозова и проезд 30-й казармы. Завершить строительство должны в 2029 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«В настоящее время проводится конкур по выбору подрядчика. Проектирование путепровода должно быть закончено в четвёртом квартале 2026 года, а строительство объекта — в третьем квартале 2029 года», — говорится в сообщении.