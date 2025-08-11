Назван строк завершения реконструкции ВЗУ №3 в Пушкинском округе
Водозаборный узел №3 реконструируют в микрорайоне Клязьма Пушкинского городского округа, завершить масштабные работы планируется до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служб администрации муниципалитета.
ВЗУ №3 был построен в 1956 году, он обеспечивает водой свыше 17 тысяч человек.
«В результате реконструкции на месте устаревшего ВЗУ появится современный комплекс из насосной станции, двух резервуаров объёмом по 500 кубометров каждый и станции водоподготовки. На ВЗУ заменят инженерные сети и установят новое оборудование», — говорится в сообщении.Благодаря реконструкции производительность ВЗУ будет увеличена в два раза — до 4 тысяч 350 кубометров в сутки.
Всего в Пушкинском округе в настоящее время в рамках государственной программы ведётся реконструкция семи водозаборных узлов и проектные работы ещё по одному объекту.