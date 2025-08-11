Назван строк завершения реконструкции ВЗУ №3 в Пушкинском округе

11 августа 2025, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Водозаборный узел №3 реконструируют в микрорайоне Клязьма Пушкинского городского округа, завершить масштабные работы планируется до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служб администрации муниципалитета.





ВЗУ №3 был построен в 1956 году, он обеспечивает водой свыше 17 тысяч человек.





«В результате реконструкции на месте устаревшего ВЗУ появится современный комплекс из насосной станции, двух резервуаров объёмом по 500 кубометров каждый и станции водоподготовки. На ВЗУ заменят инженерные сети и установят новое оборудование», — говорится в сообщении.