В Подольске открыли новую детскую площадку в стиле «Арифметика»

11 августа 2025, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В сквере 200-летия Подольска завершилась реконструкция детской площадки. Игровая зона площадью 200 кв. метров теперь оснащена современным безопасным покрытием, новыми горками, качелями и спортивными комплексами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Проект реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Глава округа Григорий Артамонов отметил, что это уже 14-я обновленная площадка в Подольске.



«В ходе полной реконструкции провели масштабное обновление: заменили покрытие на современное и безопасное, установили новые игровые элементы. Теперь юные посетители могут наслаждаться обновленной горкой, качелями, гимнастическим и игровым комплексами», — отметил он.

На торжественном открытии присутствовали председатель Совета депутатов Алексей Никулин. Он вместе с детьми перерезал красную ленточку, после чего для гостей организовали игры и конкурсы с призами.