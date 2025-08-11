В Подольске открыли новую детскую площадку в стиле «Арифметика»
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В сквере 200-летия Подольска завершилась реконструкция детской площадки. Игровая зона площадью 200 кв. метров теперь оснащена современным безопасным покрытием, новыми горками, качелями и спортивными комплексами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе полной реконструкции провели масштабное обновление: заменили покрытие на современное и безопасное, установили новые игровые элементы. Теперь юные посетители могут наслаждаться обновленной горкой, качелями, гимнастическим и игровым комплексами», — отметил он.