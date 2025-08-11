В ЖК «Солнечный» в Луховицах ввели два новых дома

В Подмосковье завершилось строительство двух жилых корпусов в комплексе «Солнечный». Общая площадь зданий превышает 6,4 тыс. кв. метров — здесь разместились 181 квартира: от студий до трёхкомнатных, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В каждой предусмотрены современные инженерные системы, включая отопление и вентиляцию. На первых этажах обустроены колясочные, кладовые и лифтовые холлы. Территорию благоустроили: появились детские и прогулочные зоны, ландшафтный дизайн и наземная парковка.
ЖК включает четыре восьмиэтажных монолитных дома с фасадами из кирпича и керамогранита. Комплекс расположен в Луховицах, где развита инфраструктура: рядом школы, детсады, магазины и поликлиники.
В Московской области застройщики, такие как ФСК, «Гранель», «Самолёт» и другие, активно развивают территории, возводя не только жильё, но и социальные объекты.