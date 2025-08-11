В ЖК «Солнечный» в Луховицах ввели два новых дома

11 августа 2025, 09:30

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Подмосковье завершилось строительство двух жилых корпусов в комплексе «Солнечный». Общая площадь зданий превышает 6,4 тыс. кв. метров — здесь разместились 181 квартира: от студий до трёхкомнатных, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.