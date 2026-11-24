24 ноября 2026, 22:55

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Жителям Московской области на региональном портале доступно более 450 услуг. В пресс-службе Мингосуправления Подмосковья составили рейтинг самых востребованных услуг среди пользователей поколения зумеров, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х годов.





В топ-5 наиболее популярных у молодёжи онлайн-сервисов вошли услуги, связанные с транспортом, образованием, получением документов, оформлением выплаты и устройством детей в сады.

«В этом году зумеры Московской области чаще всего оформляли на региональном портале карту «Стрелка». На услугу подано без малого 190 000 заявлений, то есть около 45% всех обращений из топ-5. В число востребованных услуг вошли запись на участие в ЕГЭ и ОГЭ, выдача выписки из домовой книги, назначение выплаты на питание и запись в детсад», – рассказали в пресс-службе