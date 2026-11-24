Назван топ-5 популярных среди подмосковных зумеров цифровых услуг
Жителям Московской области на региональном портале доступно более 450 услуг. В пресс-службе Мингосуправления Подмосковья составили рейтинг самых востребованных услуг среди пользователей поколения зумеров, родившихся с конца 1990-х до начала 2010-х годов.
В топ-5 наиболее популярных у молодёжи онлайн-сервисов вошли услуги, связанные с транспортом, образованием, получением документов, оформлением выплаты и устройством детей в сады.
«В этом году зумеры Московской области чаще всего оформляли на региональном портале карту «Стрелка». На услугу подано без малого 190 000 заявлений, то есть около 45% всех обращений из топ-5. В число востребованных услуг вошли запись на участие в ЕГЭ и ОГЭ, выдача выписки из домовой книги, назначение выплаты на питание и запись в детсад», – рассказали в пресс-службеКак отметили в ведомстве, зумеры выбирают региональный портал за удобство и скорость решения конкретных задач, за возможность отслеживать результат онлайн.
В Мингосуправления добавили, что электронные сервисы позволяют сделать взаимодействие с государством понятным и прозрачным для жителей всех возрастов.