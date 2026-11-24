24 ноября 2026, 21:53

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Приоритетные направления креативной экономики Подмосковья представляют около 15 600 субъектов бизнеса. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она выступила на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов. Всего сектор креативных экономик представляют более 40 000 индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

«Выделяют пять приоритетных направлений креативной экономики. Первое – программное обеспечение. Этот сегмент в Подмосковье представляют более 9500 компаний. В сфере кино, телевидения и создания фильмов заняты более 3000 подмосковных компаний. Ещё почти 25 000 работают в сегменте гастрономии, более 350 занимаются модой и ювелирным делом. Порядка 135 представляют сферу НХП и ремёсел», – пояснила Зиновьева.