В Подмосковье подали 1000 онлайн-заявлений на изменение имени и фамилии ребёнка
На портал госуслуг Подмосковья с начала года поступило более 1000 заявлений на изменение имени и фамилии ребёнка. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Жители региона могут подать в рамках онлайн-услуги заявление на изменение имени и фамилии ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста.
«Услуга доступна на портале в разделе «Семья» – «Юридические вопросы». Для подачи заявления нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и приложить необходимые документы. Внедрённый в услугу умный сервис проверит данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона. Заявителю останется только выбрать ребёнка из предложенного списка», – пояснили в ведомстве.Кроме того, искусственный интеллект распознаёт прикрепленные к заявке файлы и выявляет некорректно загруженные. Это помогает исправить ошибку ещё до отправки заявления в ведомство.
Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.