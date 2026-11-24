24 ноября 2026, 22:43

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На портал госуслуг Подмосковья с начала года поступило более 1000 заявлений на изменение имени и фамилии ребёнка. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Жители региона могут подать в рамках онлайн-услуги заявление на изменение имени и фамилии ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста.

«Услуга доступна на портале в разделе «Семья» – «Юридические вопросы». Для подачи заявления нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и приложить необходимые документы. Внедрённый в услугу умный сервис проверит данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона. Заявителю останется только выбрать ребёнка из предложенного списка», – пояснили в ведомстве.