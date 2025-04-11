В Подмосковье подготовили более 200 координаторов голосования по благоустройству

График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится в вечера пятницы, 11 апреля, до утра понедельника, 14 апреля, в связи с путевыми работами на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.