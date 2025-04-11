В Подмосковье подготовили более 200 координаторов голосования по благоустройству

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО
Свыше подмосковных 200 координаторов волонтёрского корпуса прошли подготовку в преддверии всероссийского голосования по выбору территорий под благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Обучение прошли более 200 координаторов со всего Подмосковья. Ребятам рассказали о нововведениях текущего года, механизме набора волонтеров, объяснили алгоритм работы с приложением для голосования, а также как организовывать обучение волонтеров на местах и контролировать, как волонтёры проходят обязательный курс обучения на платформе «Добро.Университет», — сказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе Подмосковья.Заявки на участие в голосовании в качестве волонтёра принимаются до 14 апреля. Волонтёром может стать любой желающий в возрасте от 14 лет, для этого нужно зарегистрироваться на платформе volonter.mosreg.ru и сайте «Добро.рф».
Само голосование за благоустройство будет проходить с 21 апреля по 12 июня на сайте za.gorodsreda.ru.
Ранее сообщалось, что в Московской области введён комплекс мер по поддержке волонтёров, включающий помощь в организации мероприятий, выплату грантов и стипендий, страхование жизни, а также информационную, консультационную и методическую поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.
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