Третью годовщину подмосковного проекта «Добре дело» отметят специальной акцией

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО
Специальную акцию «Выходные добрых дел» проведут волонтёры Московской области 12 и 13 апреля — в преддверии третьей годовщины подмосковного гуманитарного проекта «Доброе дело», сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«12 и 13 апреля в каждом муниципалитете все желающие могут принести в специальные пункты сбора вещи и продукты для бойцов специальной военной операции, а также принять участие в уборке памятников и мемориалов, посетить вместе с добровольцами ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников СВО, послушать лекции о волонтёрстве и присоединиться к этому движению», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Список вещей и адреса пунктов приёма гуманитарной помощи размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья».
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, он включает в себя материальное поощрение, включая гранты и субсидии, страхование жизни и здоровья, помощь в организации мероприятий, а также информационную, консультационную и методическую поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.
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