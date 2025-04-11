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Третью годовщину подмосковного проекта «Добре дело» отметят специальной акцией

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО

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Специальную акцию «Выходные добрых дел» проведут волонтёры Московской области 12 и 13 апреля — в преддверии третьей годовщины подмосковного гуманитарного проекта «Доброе дело», сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
«12 и 13 апреля в каждом муниципалитете все желающие могут принести в специальные пункты сбора вещи и продукты для бойцов специальной военной операции, а также принять участие в уборке памятников и мемориалов, посетить вместе с добровольцами ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников СВО, послушать лекции о волонтёрстве и присоединиться к этому движению», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Список вещей и адреса пунктов приёма гуманитарной помощи размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, он включает в себя материальное поощрение, включая гранты и субсидии, страхование жизни и здоровья, помощь в организации мероприятий, а также информационную, консультационную и методическую поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

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#московская область
#подмосковье
В Подмосковье отремонтируют две «космические» дороги
11 апреля 2025, 12:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Две улицы, названные в честь советских космонавтов, отремонтирует в этом году в Московской области — на территории Долгопрудного и Дмитрова, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Дмитрове ходе ремонтного сезона текущего года обновят полтора километра покрытия на улице Космонавтов — одной из центральных транспортных артерий города, по которой можно доехать к Дмитровскому кремлю, нескольким паркам, а также к школам, стадионам, детсадам и больнице», — говорится в сообщении.
А в Долгопрудном отремонтируют 1,8 км покрытия на проспекте Пацаева. Эта дорога ведёт к медучреждениям, детским садам, паркам, школам, пристани и к станции Водники. Проспект назван в честь космонавта, Героя Советского Союза Виктора Пацаева, который жил в Долгопрудном с 1955 по 1958 гг.

Ремонт дорог будет проходить в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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#дороги
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В Балашихе задержали похитителя мобильных телефонов
11 апреля 2025, 12:12

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Мужчину, подозреваемого в кражах мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция, оказалось, что это ранее судимый местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже мобильного телефона подал житель Балашихи. Он рассказал, что гаджет вынули у него прямо из кармана. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Полицейские сумели вычислить и задержать злоумышленника», — говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен к ещё одной краже мобильного телефона, также произошедшей на территории Балашихи. Общая стоимость похищенного составила 47 тысяч рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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Посетителям МФЦ Подмосковья рассказали о важности ремней безопасности
11 апреля 2025, 11:54

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Профилактические беседы с посетителями и сотрудниками подмосковных офисов «Мои документы» провели сотрудники Госавтоинспекции области в рамках социальной кампании «Один щелчок спасает жизнь!», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Гражданам рассказали о важности использования ремней безопасности и детских автокресел, а также брошюры с информацией о безопасном поведении на дорогах. Кроме того, участники бесед получили в подарок светоотражающие элементы, делающие пешеходов значительно более заметными в тёмное время суток», — говорится в сообщении.
Беседы в рамках социальной кампании проводились на этой неделе в МФЦ округов Шаховская, Домодедово, Чехов, Дмитровский, Серебряные Пруды и Раменский.

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#московская область
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В Подмосковье за три месяца обновили инженерные системы в 148 домах
11 апреля 2025, 11:29

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Внутренние инженерные системы обновили в 148 многоквартирных домах Московской области за первый квартал 2025 года, самый большой объём работ провели в Солнечногорске, Красногорске и Одинцове, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального-хозяйства.
«Лидерами по проведённым работам стали округа Солнечногорск и Красногорск, в каждом из которых обновили внутренние инженерные системы 12 многоквартирных домов, а третье место занял Одинцовский округ с девятью домами», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта инженерных систем специалисты приводят в порядок центральное отопление, канализацию, водопровод, газоснабжение и электросети. Проводится также установка счётчиков.

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В Подмосковье подали более 8 тыс. онлайн-заявок на проведение земельных работ
11 апреля 2025, 11:16

Фото: istockphoto.com/Dzmitry Kaprusynka

Более 8 тысяч заявлений на получение ордера на право проведения земельных работ подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» размещена на областном госпортале в разделе «Земля и стройка», подразделе «Строительные работы». Для подачи заявки нужно авторизоваться, выбрать округ, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы. В рамках услуги можно также подать заявку на переоформление, продление или закрытие ранее полученного ордера», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания составляет десять рабочих дней.

В министерстве напомнили, что ордер необходим для любых земляных работ, при которых грунт вскрывается на глубину больше 30 сантиметров. Подать заявку на ордер могут физические и юридические лица, а также ИП.

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