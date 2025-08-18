Названа дата открытия памятника погибшей журналистке Дарье Дугиной
Памятник журналистке и политологу Дарье Дугиной откроют в парке Захарово в Одинцовском городском округе Подмосковья 20 августа. Такую дату назвал автор проекта – скульптор Дмитрий Александров.
Воплощение идеи заняло два года. В реализации участвовал отец девушки – философ Александр Дугин.
«Сначала сделал эскиз, потом Александр Гельевич утвердил его, и я приступил к созданию. Процесс создания занял четыре месяца. Скульптура сделана из карельского серого гранита и бронзы. Общая высота памятника – 5 м. Постамент скульптуры достигает 1,5 м, а фигура – 3,5 м», – рассказал Александров ТАСС.Предлагалось установить памятник в Миусском сквере в Москве, в районе, где росла Дугина. Однако потом администрация Одинцовского округа предложила поставить скульптуру в парке Захарово. Он будет открыт в годовщину гибели Дарьи. Скульптор был лично знаком с ней, но не близко
29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. Её автомобиль был взорван на Можайском шоссе возле посёлка Большие Вязёмы Одинцовского района Подмосковья. Через два дня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о раскрытии убийства. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины.