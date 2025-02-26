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Философ Дугин связал начало СВО с пророчествами строителей первых империй

Александр Дугин (Фото: Радио 1)

Александр Дугин (Фото: Радио 1)

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Россия вынуждена была начать спецоперацию, так как на Западе сложилась антицивилизация, угрожающая всему миру.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал российский философ и политолог Александр Дугин, выступая на молодёжном форуме «На государственной службе».
«Почему СВО? Потому что на Западе постепенно сложилась цивилизация, которую кроме как цивилизацией дьявола назвать невозможно. Там разрушились семьи, разрушилась религия, разрушился пол. Там признали 74 гендера. Возникла антицивилизация. Всё, что составляет нормальную семью, нормальное отношение к государству, чести, служению, человеческому достоинству, – всё было попрано и уничтожено. А ведь об этом предупреждали строители первых древних империй: когда-то в мир придёт такое зло, которое будет представлять угрозу для всего человечества. И против этого зла должен восстать удерживающий. Конечно, нас спровоцировали, конечно, нас хотели уничтожить», – отметил Дугин.
Форум проходит в Красногорске. В нём участвуют более 1 тыс. молодых госслужащих – сотрудников прокуратуры, региональных главков МВД и МЧС, Госавтоинспекции, УФНС России по Московской области, администраций муниципалитетов региона.

Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодёжного форума Подмосковья «Мы – Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране, саморазвитие на благо общества.

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#форум
В России проведут очередной сезон марафона «Земля спорта»
26 февраля 2025, 10:42

Всероссийский марафон «Земля спорта», направленный на популяризацию здорового образа жизни, проведут во всех регионах страны, сезон 2025 года станет третьим в истории марафона, пресс-служба организатора — министерства сельского хозяйства России.
На региональном этапе марафона «Земля спорта» будут проводиться различные состязания для людей разных возрастных категорий и состояния здоровья, включая семейные эстафеты, сдачу норм ГТО, силовой экстрим и пр.

Затем победители региональных этапов соберутся на всероссийском финале марафона. Участники, занявшие призовые места, получат ценные подарки. А регион, отличившийся в проведении соревнований, получит право на организацию финальных состязаний в будущем году.

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Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ до 11 шайб
26 февраля 2025, 06:01

Фото: iStock/vchal

Хоккеист Александр Овечкин забросил шайбу в последнем игре с «Калгари» и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.
«Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги», — пишут в агентстве.

Хоккеист имеет на своем счету 883 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки в 894 заброшенные шайбы, Овечкину осталось отличиться 11 раз. На сегодняшний день россиянин располагается на второй строчке по данному показателю.

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#александр овечкин
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Губерниев связал уход Карпина из «Ростова» с возвращением сборной на международную арену
Губерниев: Уход Карпина из «Ростова» говорит о скором возвращении сборной России
25 февраля 2025, 20:04

Дмитрий Губерниев (Фото: Телеграм @RealGuberniev)

Валерий Карпин, возглавлявший «Ростов» и сборную России, оставил пост главного тренера в клубе. По мнению известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, это может означать скорое возвращение национальной команды на международную арену.
Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды во вторник, 25 февраля, напоминает «Матч ТВ». Сборная России, работу в которой специалист совмещал с должностью клубного тренера, была отстранена от любых соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года.

«Если Карпин действительно намерен сосредоточиться на работе в сборной, значит, ему и Российскому футбольному союзу известно нечто большее, чем нам. Значит, это косвенный признак того, что мы вернемся в ближайшее время», — предположил комментатор.

Он считает, что сейчас необходимо внимательно наблюдать за ходом событий, но признаки скорого возвращения российской сборной в международные турниры проявляются всё более отчётливо.

«А если большие стороны на высоких полях сейчас договорятся по поводу мирных соглашений, то мы вернемся в течение недели. И футбол будет первым или вторым. А биатлон все равно последним», — с улыбкой заключил знаменитый «голос биатлона» Дмитрий Губерниев.

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#футбол
#матч
#биатлон
#уефа
#сборная россии
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«Жёстким русским языком...»: Тренер Ротенберг вспомнил телефонный звонок из Москвы во время финала ОИ-2018
Тренер Ротенберг вспомнил жёсткий звонок из Москвы во время финала ОИ-2018
25 февраля 2025, 19:18

Роман Ротенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга рассказал о самом жёстком телефонном разговоре, который он имел в своей жизни. По его словам, это произошло во время финального матча олимпийского турнира в Пхёнчхане в 2018 году.
В том драматичном финале российская сборная до последней минуты основного времени уступала команде Германии со счётом 2:3, напоминает «Матч ТВ». В самой концовке игры счёт сравнял Никита Гусев, причём сделал это, когда сборная России была в меньшинстве. А в овертайме Кирилл Капризов с передачи Павла Дацюка забросил победную шайбу.

Ротенберг рассказал, что он тогда занимал пост главы штаба сборной и вместе с тренерами, которые не руководили игрой непосредственно со скамейки, с удивлением и ужасом наблюдал за надвигающимся позором. Дело в том, что сборная ФРГ считалась крепкой командой, но никогда не относилась к фаворитам, так что уже одно её появление в финале Олимпиады стало сенсацией, а уж в случае победы над знаменитой Красной машиной...

«В этот момент мне поступил звонок из Москвы. И жестким русским языком было сказано: мол, как так можно проигрывать немцам?», — вспоминал Ротенберг.

Тренер отказался говорить, кто именно звонил, но подчеркнул, что это был очень важный звонок. Ротенберг даже считает, что он каким-то неведомым образом повлиял на ситуацию на льду, потому что Гусев тут же забил. А далее был овертайм и победа.

«Вот такой был энергетический порыв по телефону! Наверное, это был самый жесткий разговор в моей жизни», — заключил Ротенберг.

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Дмитрий Свищев назвал слова Коу о возвращении российских атлетов популизмом
25 февраля 2025, 19:16

Дмитрий Свищев (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Президент World Athletics и кандидат на пост главы Международного олимпийского комитета Себастьян Коу заговорил о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев считает подобные заявления британского барона популистскими.
Ранее чемпион Олимпийских игр 1980 года в Москве и 1984 года в Лос-Анджелесе увязал допуск российских и белорусских атлетов с заключением мирного соглашения и окончанием украинского конфликта. По его словам, в этой ситуации лучше иметь людей внутри спортивного сообщества, а не за его пределами.

В беседе с изданием «РБ Спорт» Свищев усомнился в искренности британца. Уж слишком это не похоже на то, что Коу говорил и делал раньше, будучи главой Международной федерации легкоатлетов.

«Заявление правильные. Вообще, это должны были сказать все кандидаты. Потому что возвращение российских спортсменов является логичным в любой ситуации. Спорт не должен иметь отношения к политике», — сказал парламентарий.

То, что натворило предыдущее руководство МОК, предстоит ещё долго разруливать, продолжил он. Найти способы разрешения проблем — вот что самое сложное, и именно поиском таких решений занимается сейчас министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, подчеркнул депутат.

Что же касается заявлений Коу о возвращении российских спортсменов, то это очень похоже на популистский шаг в ходе предвыборной борьбы, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто ещё не определился с кандидатом, заключил Свищев.

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