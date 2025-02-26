Философ Дугин связал начало СВО с пророчествами строителей первых империй

Александр Дугин (Фото: Радио 1)
Россия вынуждена была начать спецоперацию, так как на Западе сложилась антицивилизация, угрожающая всему миру.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал российский философ и политолог Александр Дугин, выступая на молодёжном форуме «На государственной службе».
Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодёжного форума Подмосковья «Мы – Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране, саморазвитие на благо общества.
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«Почему СВО? Потому что на Западе постепенно сложилась цивилизация, которую кроме как цивилизацией дьявола назвать невозможно. Там разрушились семьи, разрушилась религия, разрушился пол. Там признали 74 гендера. Возникла антицивилизация. Всё, что составляет нормальную семью, нормальное отношение к государству, чести, служению, человеческому достоинству, – всё было попрано и уничтожено. А ведь об этом предупреждали строители первых древних империй: когда-то в мир придёт такое зло, которое будет представлять угрозу для всего человечества. И против этого зла должен восстать удерживающий. Конечно, нас спровоцировали, конечно, нас хотели уничтожить», – отметил Дугин.Форум проходит в Красногорске. В нём участвуют более 1 тыс. молодых госслужащих – сотрудников прокуратуры, региональных главков МВД и МЧС, Госавтоинспекции, УФНС России по Московской области, администраций муниципалитетов региона.
Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодёжного форума Подмосковья «Мы – Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране, саморазвитие на благо общества.
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Лора Луганская