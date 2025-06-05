В парке Захарово представили эскиз памятника журналистке Дарье Дугиной
В парке Захарово начинается обустройство памятника журналистке и политологу Дарье Дугиной. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов обсудил установку мемориала со скульптором Дмитрием Александровым, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Дугина погибла в результате теракта в августе 2022 года. Машину девушки взорвали, когда она возвращалась с проходившего в парке фестиваля «Традиция».
«Мы очень ценим интеллектуальный вклад Дарьи Дугиной и хотим, чтобы в нашем парке появилось достойное её памяти место. Это должна быть работа на века», – сказал Иванов.
Автор представил эскизный проект. Рядом с павильоном «Традиция» установят бронзовую статую высотой 3,5 м. Александров был лично знаком с Дарьей и решил передать её образ таким, каким запомнил его в их последнюю встречу.
«Я старался передать два главных момента: ее героизм, мужественность и в то же время женскую лёгкость и юность», – отметил скульптор.На создание скульптуры ушло около трёх месяцев. Постамент изготовят из гранита, привезённого из Карелии. Рядом с памятником установят скамейки и подсветку.
Завершить все работы планируют к годовщине гибели журналистки – 20 августа.