В парке Захарово представили эскиз памятника журналистке Дарье Дугиной

05 июня 2025, 18:28

оригинал Фото: пресс-служба Одинцовского г. о.

В парке Захарово начинается обустройство памятника журналистке и политологу Дарье Дугиной. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов обсудил установку мемориала со скульптором Дмитрием Александровым, сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Дугина погибла в результате теракта в августе 2022 года. Машину девушки взорвали, когда она возвращалась с проходившего в парке фестиваля «Традиция».

«Мы очень ценим интеллектуальный вклад Дарьи Дугиной и хотим, чтобы в нашем парке появилось достойное её памяти место. Это должна быть работа на века», – сказал Иванов.

Фото: пресс-служба Одинцовского г. о.



«Я старался передать два главных момента: ее героизм, мужественность и в то же время женскую лёгкость и юность», – отметил скульптор.