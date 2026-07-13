Названа дата открытия рабочего движения по новому мосту через реку Македонку
В Малаховке завершают строительные работы на пешеходном мосту через реку Македонку. Открыть рабочее движение планируют 15 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Протяжённость моста – около 50 метров. Ход строительства проконтролировал глава муниципалитета Владимир Волков.
«Соединить мостом два берега Малаховского озера губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва жители просили. При поддержке главы региона в рамках народной программы «Единой России» объект вошёл в госпрограмму», – отметил Волков.
Сейчас уже полностью смонтировано перильное ограждение моста, идёт заливка бетоном консолей. Рабочие приступают к нанесению финишного покрытия настила.
Финальным этапом работ станет установка декоративных арок. Конструкции уже заказаны, монтаж завершат до конца июля. По окончании строительства прилегающая территория будет благоустроена.