В Люберецкой областной больнице наградили 62 лучших специалистов

11 июля 2026, 12:59

В Люберецкой областной клинической больнице состоялась церемония награждения лучших сотрудников — врачей, медсестер и немедицинского персонала. Всего высокую оценку получили 62 человека.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Сотрудникам больницы вручали награды Министерства здравоохранения России, Московской области, губернатора и самого учреждения. Среди награжденных есть руководители поликлиник, стационаров и профильных отделений.Директор больницы Елена Сторожева отметила, что учреждение выделяется уникальным сочетанием медицинских направлений. В нем есть центры компетенций, которые являются одними из лучших в Подмосковье.К поздравлениям присоединился депутат Госдумы Роман Терюшков. Он поблагодарил медицинских специалистов за их ежедневный труд, вручил благодарственные письма и дипломы. Парламентарий также предложил усилить работу над законодательными инициативами для повышения качества и доступности медицины.В рамках мероприятия подвели итоги конкурса «Медики не только в белом халате», организованного профсоюзом больницы. Сотрудники раскрыли свои таланты в живописи, вокале, садоводстве, вышивке и других творческих направлениях. В этот раз участвовали 16 человек, но организаторы уверены, что в следующем году желающих станет больше.