Названа дата регистрации на детские старты полумарафона в Волоколамске

Фото: пресс-служба Минспорта МО
12 мая в полдень стартует регистрация на детские забеги полумарафона «Волоколамский рубеж». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В забегах примут участие юные спортсмены в возрасте от 4 до 11 лет. Зарегистрировать ребёнка можно будет по ссылке. Для детей доступны бесплатные слоты на 300 и 600 м. Количество мест для участия ограничено.
Полумарафон состоится 7 июня в Волоколамском муниципальном округе. Он станет вторым забегом «Суперлиги Подмосковья» в текущем году.
С 1 февраля прошлого года участники «Суперлиги Подмосковья» получили возможность соревноваться не только в личном зачёте, но и в командном. Рейтинг сообщества зависит от усилий, вложенных каждым атлетом – все очки суммируются.
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Полумарафон состоится 7 июня в Волоколамском муниципальном округе. Он станет вторым забегом «Суперлиги Подмосковья» в текущем году.
«Беговой сезон открыли в Коломне. В полумарафоне «Летопись Победы» участвовали более 1,6 человек. После Волоколамска забег пройдёт в Раменском 12 июля. Полумарафон «По берегу озера» станет новой локацией «Суперлиги Подмосковья». 16 августа в Дубне проведут полумарафон «Большая Волга». А завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», – рассказали в пресс-службе.Заработанные участником «Суперлиги Подмосковья» баллы можно обменять на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на любое событие серии.
С 1 февраля прошлого года участники «Суперлиги Подмосковья» получили возможность соревноваться не только в личном зачёте, но и в командном. Рейтинг сообщества зависит от усилий, вложенных каждым атлетом – все очки суммируются.
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Лора Луганская