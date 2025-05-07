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Названа дата регистрации на детские старты полумарафона в Волоколамске

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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12 мая в полдень стартует регистрация на детские забеги полумарафона «Волоколамский рубеж». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В забегах примут участие юные спортсмены в возрасте от 4 до 11 лет. Зарегистрировать ребёнка можно будет по ссылке. Для детей доступны бесплатные слоты на 300 и 600 м. Количество мест для участия ограничено.

Полумарафон состоится 7 июня в Волоколамском муниципальном округе. Он станет вторым забегом «Суперлиги Подмосковья» в текущем году.
«Беговой сезон открыли в Коломне. В полумарафоне «Летопись Победы» участвовали более 1,6 человек. После Волоколамска забег пройдёт в Раменском 12 июля. Полумарафон «По берегу озера» станет новой локацией «Суперлиги Подмосковья». 16 августа в Дубне проведут полумарафон «Большая Волга». А завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», – рассказали в пресс-службе.
Заработанные участником «Суперлиги Подмосковья» баллы можно обменять на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на любое событие серии.

С 1 февраля прошлого года участники «Суперлиги Подмосковья» получили возможность соревноваться не только в личном зачёте, но и в командном. Рейтинг сообщества зависит от усилий, вложенных каждым атлетом – все очки суммируются.

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Подмосковье и компания «Сибур» внедрят новую технологии утилизации пластика
07 мая 2025, 17:24

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковье и одна из крупнейших российских компаний «Сибур» будут взаимодействовать в переработке отходов. Заключено соглашение, направленное на развитие переработки пластика и увеличение доли вторсырья в производстве полимеров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минчистоты.
Документ подписали зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» «Сибура» Максим Ремчуков. ​
Главный элемент партнёрства – проект по внедрению новой технологии утилизации пластиков. Для этого на подмосковных КПО установят соответствующее оборудование.
«Мы стремимся каждый год увеличивать количество извлекаемых вторичных ресурсов и снижать объём отходов, попадающих под захоронение. Сотрудничество с ведущими компаниями позволит нам в несколько раз увеличить объёмы переработки пластика и вывести отрасль на новый уровень. Это дополнительные ресурсы, возможности и передовые практики», — отметил Мурашов
В министерстве добавили, что стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Они планируют вместе работать над новыми идеями для вовлечения в хозяйственный оборот большего количества отходов.

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#пластик
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Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за запуск дронов и пиротехники
07 мая 2025, 17:09

Фото: iStock / Naypong

В Московской области решением оперативного штаба введён запрет выдачи разрешений на полёты беспилотников над территорией региона. Исключение составляют лишь авиационные работы, проводимые оперативными службами и органами государственной власти. Об ответственности за несанкционированный запуск дронов и пиротехники напомнили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
«Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства влечёт административный штраф. Его размер для граждан – до 50 тыс. руб., для юрлиц – до 300 тыс. рублей. Для последних также предусмотрено административное приостановление деятельности до 90 суток», – отметили в надзорном ведомстве.
Там также напомнили, что за использование воздушного пространства без разрешения, когда таковое требуется, предусмотрена уголовная ответственность. Она наступает, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Наказание составит вплоть до семи лет лишения свободы.
«В период проведения праздничных мероприятий также запрещено применение пиротехники в зданиях, на кровле, балконах, лоджиях и фасадах; на взрывоопасных и пожароопасных объектах, в полосах отчуждения железных дорог, нефте- и газопроводов, ЛЭП; на особо ценных объектах культурного наследия народов России, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков», – подчеркнули в подмосковной прокуратуре.
Запрещён запуск пиротехники при ненадлежащих погодных условиях, а также лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

За нарушение правил запуска фейерверков также предусмотрены различные виды ответственности, в том числе штраф до 50 тысяч рублей. Если нарушение повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, виновный подлежит уголовной ответственности. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

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#прокуратура
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В посёлке Часцы капитально отремонтируют школу
07 мая 2025, 16:56

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Капитальный ремонт школы планируют провести в посёлке Часцы Одинцовского городского округа, подряд на работы выставили на открытые электронные торги, соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать здание Часцовской общеобразовательной школы общей площадью более 2,3 тыс. квадратных метров. Работы нужно завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 297 миллионов 188 тысяч 239 рублей 68 копеек. Заявки принимаются до 22 мая.

Работы запланированы в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и будут финансироваться и федерального бюджета и бюджета Подмосковья.

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#школа
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В Подмосковье стартовала масштабная акция по ж/д безопасности
07 мая 2025, 16:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Акция «Сохрани себе жизнь», направленная на профилактику несчастных случаев на железной дороге, стартовала в Московской области, она продлится до 9 мая и охватит ж/д станции в 40 подмосковных округах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В акции примут участие волонтёры, представители Минтранса области, администраций округов, а также транспортной полиции, ЦППК и РЖД, которые напомнят пассажирам и прохожим правила безопасного пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры и будут раздавать георгиевские ленточки», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Марата Сибатулина.
В министерстве отметили, что с начала года на железной дороге в регионе погибли 67 человек, из них 29 получили смертельные травмы на нелегальных переходах через пути, 25 — на оборудованных переходах и ещё 13 — на железнодорожных платформах.

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#подмосковье
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Спецпроект к 80-летию Победы представил истории подмосковных предприятий
07 мая 2025, 16:31

Фото: vk.com/app_openfactories#/specials

Соцсеть «ВКонтакте» запустила спецпроект, рассказывающий о подвиге сотрудников подмосковных предприятий в годы Великой Отечественной войны. В преддверии 80-летия Победы истории собрали в мини-приложении «Открытая промышленность», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Огромный вклад в Победу внесли предприятия Московской области и их сотрудники. Сегодня в регионе насчитывается 1,5 тыс. крупных и средних предприятий. Некоторые имеют многолетнюю историю, особое место в которой занимают военные годы. Специальный проект поможет узнать больше о родном Подмосковье, вкладе жителей в Победу», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Участниками спецпроекта стали Красногорский завод им. С.А. Зверева, Коломенский завод, Загорский оптико-механический завод и многие другие предприятия. Пользователи смогут изучить историю региональных предприятий, узнать интересные факты, познакомиться с сотрудниками, ставшими героями войны.

В министерстве добавили, что проект создали Агентство стратегических инициатив, компания VK и Минпромторг России. Сейчас он охватывает более 130 предприятий из 30 регионов страны.

Проект доступен пользователям ВКонтакте в мини-приложении «Открытая промышленность». Раздел о Подмосковье можно найти по ссылке.

Истории сотрудников предприятий Подмосковья можно прочитать в VK, а также в сообществе Мининвеста во «ВКонтакте».

Мини-приложение доступно в разделе «Сервисы» во «ВКонтакте». Оно адаптировано для просмотра с мобильных устройств и персональных компьютеров.

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