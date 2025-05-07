Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей первенства России по сквошу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по сквошу, которое проводилось в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В соревнованиях юниорок до 19 лет две медали завоевали сёстры Мария и Екатерина Спирины. Мария принесла в копилку подмосковной сборной серебряную награду, а Екатерина — бронзовую», — говорится в сообщении.Кроме того, Кира Перова из Московской области завоевала серебряную медаль среди девушек до 17 лет в индивидуальных соревнования и бронзовую — в составе сборной Подмосковья. За сборную, занявшую третье место сыграли также Тимур Акыбаев, Ярослав Гроссман и Данил Рахимьянов.
Первенство России по сквошу проходило 3-4 мая, участниками турнира стали более 150 спортсменов из 15 российских регионов.
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