Спортсменка Вишневская из Подмосковья победила на международном турнире по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представительница Московской области Ксения Вишневская одержала победу на IX международном турнире по боксу Juniors Nations Cup, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Ксения Вишневская завоевала золотую медаль в весовой категории 48 килограммов. В полуфинале Ксении присудили победу в связи с неявкой противницы. А в финальном бою она сражалась с россиянкой Дарьей Гавриной и победила её», — говорится в сообщении.IX Международный турнир по боксу Juniors Nations Cup проходил в сербском городе Врбас с 30 апреля по 4 мая. В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из десяти стран, включая Чехию, Казахстан, Румынию, Сербию, Македонию и до. Первое место в общекомандном зачёте турнира заняла сборная Российской Федерации.
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