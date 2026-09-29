Отопительный сезон в Люберцах начнётся 30 сентября
Начать включение отопления в округе Люберцы планируют уже со среды, 30 сентября, в связи с грядущим ухудшением погоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В первую очередь отапливать начнут больницы, поликлиники, детские сады и школы.
«Запуск отопления — это трудоёмкий процесс: возможны завоздушивания, где-то потребуется донастройка системы. Обычно эти работы занимают до десяти дней. Для меня важно, чтобы управляющие компании отрабатывали заявки по теплу максимально оперативно», — сказал глава Люберец Владимир Волков.Он подчеркнул, что постепенно отопление начнёт поступать во все дома округа.
Сообщить о проблеме с отоплением жители могут через чат «Люберцы+Дзержинский» или подать заявку в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 8-800-350-19-66 и 8-499-575-00-55.