В Жуковском начали запускать отопление на социальных объектах
В городском округе Жуковский стартовал новый отопительный сезон, сообщил глава наукограда Андроник Пак. Тепло уже начало поступать на социально значимые объекты.
По заявкам стали подавать тепло в детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры.
«С 1 октября начнётся подача теплоносителя в многоквартирные дома. Процесс подачи займёт пять дней. Сначала тепло придёт в малоэтажные дома, затем – в многоэтажные. С 5 по 10 октября управляющие компании будут проводить пусконаладочные работы. В среднем процесс подачи теплоносителя может занять до 10 рабочих дней», – отметил Пак.Ответственные службы составили график пуска отопления. Все управляющие компании будут работать ежедневно, в том числе и в выходные дни, чтобы оперативно реагировать на обращения жителей.