Названа дата старта приёмной кампании в областном медицинском колледже

17 июня 2025, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приёмная кампания в Московский областной медицинский колледж начнётся 20 июня. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Учебное заведение готовит специалистов со средним медицинским образованием. Сейчас там учатся более 9 тыс. студентов.

«Каждый год мы наблюдаем повышенный интерес у абитуриентов к медицине, поэтому продолжаем увеличивать количество бюджетных мест в областном медколледже. В этом году поступить на бюджетную форму обучения смогут 3 тыс. студентов, то есть на 200 больше, чем годом ранее. Приёмная кампания стартует 20 июня», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.