Названа дата старта приёмной кампании в областном медицинском колледже
Приёмная кампания в Московский областной медицинский колледж начнётся 20 июня. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Учебное заведение готовит специалистов со средним медицинским образованием. Сейчас там учатся более 9 тыс. студентов.
«Каждый год мы наблюдаем повышенный интерес у абитуриентов к медицине, поэтому продолжаем увеличивать количество бюджетных мест в областном медколледже. В этом году поступить на бюджетную форму обучения смогут 3 тыс. студентов, то есть на 200 больше, чем годом ранее. Приёмная кампания стартует 20 июня», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в министерстве, подать документы на поступление можно лично или дистанционно – через портал госуслуг. С этого года на сайте колледжа доступна предварительная запись на подачу документов. Обучение проводится по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».