Щёлковские врачи успешно прооперировали новорождённую с удвоением пищевода

17 июня 2025, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Щёлковского перинатального центра выполнили успешную операцию младенцу с пороком развития – удвоением пищевода. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Как рассказали в министерстве, это редкая врождённая аномалия, при которой формируется дополнительная полость пищевода в виде кистозного образования. Это может привести к нарушению дыхания у будущего ребёнка из-за выраженного объёма удвоенного пищевода, вплоть до дыхательной недостаточности.

«Мы провели девочке операцию с использованием метода торакоскопии. Работа манипуляторами внутри грудной полости позволяет минимизировать травматизацию и выполнить операцию максимально эффективно», – рассказала заведующая отделением хирургии новорождённых, детский хирург Лилия Швец.