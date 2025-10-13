Названа неочевидная причина желания Зеленского получить ракеты Tomahawk
Кнутов: Германия может передать Украине Taurus после поставок Tomahawk от США
Германия может передать Украине ракеты Taurus, если США отправят Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
В беседе с «NEWS.ru» Кнутов отметил, что Владимир Зеленский намерен использовать возможные поставки США для давления на Германию, так как Украина рассматривает ракеты Taurus как более эффективные, чем SCALP и Storm Shadow.
Эксперт считает, что в случае решения Вашингтона о передаче Tomahawk, Зеленский получит возможность апеллировать к Берлину. По его мнению, это создаст прецедент, и Германия может оперативно предоставить свои ракеты.
«Очень многое будет зависеть от того, как поведёт себя Вашингтон. Отвечать придется жёстко и по-военному. Это очень напряжённый момент, который может перерасти в реальный конфликт с НАТО», — считает Юрий.Кнутов оценил текущую ситуацию как крайне сложную и опасную.