WSJ: Трамп «превратил в Ад» жизни 37 помилованных Байденом заключенных

13 октября 2025, 06:40

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп отменил все послабления, которые его предшественник Джо Байден предоставил 37 осужденным преступникам. Американский лидер распорядился ужесточить условия содержания, переведя большинство осужденных в самую строгую тюрьму страны. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).





Трамп фактически отменил помилования, которые Байден оформил перед уходом с поста. Экс-президент США заменил смертные приговоры для многих преступников по тяжким и особо тяжким статьям на пожизненное заключение.



