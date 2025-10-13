WSJ: Трамп «превратил в Ад» жизни 37 помилованных Байденом заключенных
Президент США Дональд Трамп отменил все послабления, которые его предшественник Джо Байден предоставил 37 осужденным преступникам. Американский лидер распорядился ужесточить условия содержания, переведя большинство осужденных в самую строгую тюрьму страны. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Трамп фактически отменил помилования, которые Байден оформил перед уходом с поста. Экс-президент США заменил смертные приговоры для многих преступников по тяжким и особо тяжким статьям на пожизненное заключение.
Действующий американский лидер, напротив, пожелал «самым жестоким убийцам, насильникам и грабителям катиться в ад». Он распорядился перевести осужденных в тюрьму во Флоренсе (штат Колорадо).
В США нет более сурового исправительного учреждения — это место известно практически круглосуточной изоляцией заключенных.
