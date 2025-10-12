Достижения.рф

В Тбилиси протестует оппозиция

РИА Новости: шествие оппозиционеров проходит на проспекте Руставели в Тбилиси
Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Оппозиционное шествие началось вечером в центре грузинского Тбилиси: по проспекту Руставели движется колонна численностью до двух тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным агентства, акция стартовала примерно в 20:00 (19:00 мск). Протестующие прошли от парка Вере в центр города.

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления — жители выбирали мэров и депутатов муниципальных собраний.

В тот же день оппозиция устроила в столице протест, который перерос в столкновения с полицией — поводом стали заявление партии «Грузинская мечта» о победе и решение приостановить курс на интеграцию в Евросоюз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Правоохранители применили к участникам акции дубинки и водомёты.

Никита Кротов

