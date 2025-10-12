В Тбилиси протестует оппозиция
Оппозиционное шествие началось вечером в центре грузинского Тбилиси: по проспекту Руставели движется колонна численностью до двух тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, акция стартовала примерно в 20:00 (19:00 мск). Протестующие прошли от парка Вере в центр города.
4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления — жители выбирали мэров и депутатов муниципальных собраний.
В тот же день оппозиция устроила в столице протест, который перерос в столкновения с полицией — поводом стали заявление партии «Грузинская мечта» о победе и решение приостановить курс на интеграцию в Евросоюз.
Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Правоохранители применили к участникам акции дубинки и водомёты.
