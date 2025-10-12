В Тбилиси протестует оппозиция

12 октября 2025, 21:07

РИА Новости: шествие оппозиционеров проходит на проспекте Руставели в Тбилиси

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Оппозиционное шествие началось вечером в центре грузинского Тбилиси: по проспекту Руставели движется колонна численностью до двух тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.