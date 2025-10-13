Первая группа из семи освобожденных заложников прибыла в Израиль

13 октября 2025, 10:39

Фото: iStock/timyee

В понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о прибытии первой группы из семи освобожденных заложников на территорию страны. Заложники направлены в пункт первоначального приема, где они пройдут первичный медицинский осмотр.