Первая группа из семи освобожденных заложников прибыла в Израиль
В понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о прибытии первой группы из семи освобожденных заложников на территорию страны. Заложники направлены в пункт первоначального приема, где они пройдут первичный медицинский осмотр.
Сотрудники Управления кадров Армии обороны и медицинские бригады сопровождают Омри Мирана, Матана Ангерста, Алона Эвеля, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана и Гая Гальбоа Далаля. После обследования они будут воссоединены со своими семьями в пункте первичного приема, расположенном на юге Израиля.
Ранее сообщалось, что движение ХАМАС начало восстанавливать свой контроль над сектором Газа. Боевики оперативно развернули свои силы по всему анклаву.
Читайте также: