Стала известна победительница подмосковного этапа программы «Мама-предприниматель»

25 сентября 2025, 18:54

оригинал Фото: Юлия Демкина

В Подмосковье завершился региональный этап программы «Мама-предприниматель». Победительницей стала Татьяна Шарова с проектом экскурсионного бюро «Сокровища Мытищ», рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Шаровой вручили приз в 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и возможность выйти в федеральный этап.



«Программа для мам-предпринимателей ориентирована на женщин в декрете, желающих начать или развить свой бизнес. Выбор победителя каждый раз сложен для жюри, так как каждая участница достойна победы. Такие программы становятся стартом большого бизнеса», – отметила директор Агентства инвестиционного развития Московской области Оксана Трушникова.