Стала известна победительница подмосковного этапа программы «Мама-предприниматель»
В Подмосковье завершился региональный этап программы «Мама-предприниматель». Победительницей стала Татьяна Шарова с проектом экскурсионного бюро «Сокровища Мытищ», рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Шаровой вручили приз в 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и возможность выйти в федеральный этап.
«Программа для мам-предпринимателей ориентирована на женщин в декрете, желающих начать или развить свой бизнес. Выбор победителя каждый раз сложен для жюри, так как каждая участница достойна победы. Такие программы становятся стартом большого бизнеса», – отметила директор Агентства инвестиционного развития Московской области Оксана Трушникова.Проект Татьяны Шаровой представляет собой экскурсионное бюро, организующее познавательные туры для взрослых и детей с акцентом на изучение истории, культуры и достопримечательностей родного края.
В регионе образовательный проект «Мама-предприниматель» реализует центр «Мой бизнес» Московской области. Заключительным этапом программы стал конкурс бизнес-проектов участниц. В этом году за главный приз боролись 40 жительниц Подмосковья.