В Дубне в 2027 году запустят новое производство медицинского оборудования
В особой экономической зоне «Дубна» появится производство медицинского оборудования и сопутствующих товаров. Инвестиционный проект реализует компания «МедТехПлюс», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Площадь нового производства важнейшего медицинского оборудования составит 3000 квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 300 миллионов рублей. Запуск предприятия запланирован на 2027 год. Компания создаст на нём 35 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Основная продукция компании – расходные материалы для медицинских изделий, изделия для респираторной медицины и ИВЛ. Сейчас ОЭЗ «Дубна» активно развивает производство медицинских технологий и оборудования. Сегодня на этих направлениях специализируются 45 компаний.