Названа причина необычной работы погрузчиков при уборке снега в Подмосковье
В социальных сетях и на некоторых новостных ресурсах распространяется «сенсационный» фейк: якобы в зимнее время в Московской области водители спецтехники занимаются «накруткой» пробега, пока техника стоит на месте. Что на самом деле происходит на зимних улицах и почему техника иногда работает, «встав на дыбы», расскажет «Радио 1».
Работа коммунальных и подрядных организаций, занятых вывозом снега, оплачивается по объему вывезенного материала, а не по километражу или часам работы двигателя. Контроль за объемами строгий, а техника оборудована датчиками и системами учета. Поэтому сама идея «накрутки» ради финансовой выгоды не имеет под собой оснований.
На кадрах, которые часто вызывают вопросы, изображен не обычный трактор, а фронтальный погрузчик. Его задача — не просто ездить, а погружать уже собранный снег в самосвалы для вывоза. Зимой у такой техники есть специфическая, но абсолютно нормальная процедура подготовки к работе.
Как поясняют машинисты и эксперты (аналогичные объяснения дает и нейросеть Яндекса, анализируя открытые источники), в мороз необходимо прогреть не только двигатель, но и всю гидравлическую систему, трансмиссию. Погрузчик, поднятый на ковше и крутящий колеса в морозное утро, — это не признак халтуры или мошенничества. Это признак ответственного отношения к дорогостоящей технике и соблюдения правил её эксплуатации.
Такая практика характерна для многих моделей спецтехники (Amkodor, JCB, Volvo, Komatsu и др.) и широко известна в профессиональной среде. Это стандартная процедура, позволяющая избежать дорогостоящих поломок и простоев в самый ответственный зимний период.
