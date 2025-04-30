В Подмосковье упростили онлайн-оформление градостроительных планов

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Услугу по подготовке градостроительных планов земельных участков, размещённую на госпортале Московской области, обновили, теперь пользователям помогают два новых сервиса, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Оформить услугу стало проще благодаря двум новым сервисам. Один проверяет, было ли заявление ранее уже подано, но не закрыто. А второй анализирует кадастровый номер и выявляет, в порядке ли документация на земельный участок, если он попадает в зону комплексного развития территории. В каждом случае сервисы предлагают алгоритмы дальнейших действий», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Кроме того, теперь в рамках онлайн-услуги можно получить градостроительный план на смежные участки.
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