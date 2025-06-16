Названа средняя стоимость детского отдыха в летних лагерях Московской области

16 июня 2025, 17:57

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Средняя стоимость детского отдыха в оздоровительном лагере в России – чуть больше 2200 рублей, в Московской области – 4200 рублей.





Такие цифры в эфире «Радио 1» назвала руководитель Центра развития сферы отдыха и оздоровления детей Федерального образовательного учреждения «Центр всестороннего развития детей «Прогресс» Елена Писарева.

«Тема детского отдыха становится особенно острой в начале марта, а в июне – одной из самых обсуждаемых. Важно уточнить, что мы сейчас будем говорить преимущественно о загородных организациях отдыха детей и их оздоровления – то есть о тех, куда ребёнок приезжает на смену и 24 часа находится в воспитывающем пространстве. В среднем по стране стоимость одного дня в такой организации – 2264 рубля 53 копейки, в Московской области – 4200. В Краснодарском крае отдых чуть дешевле, чем в Подмосковье, – 3 тыс. рублей в сутки. Исходя из этого, мы можем рассчитать стоимость 14 дней, 18, 21 дня», – пояснила эксперт.

«Стоимость любой услуги так или иначе связана со спросом. Из этого формируется предложение потребителям. Когда мы говорим о круглосуточном пребывании в детском лагере, мы должны помнить об обеспечении безопасности детей, полном штате сотрудников, начиная от уборщиков и заканчивая заместителем директора лагеря, о вожатых, поварах и прочим персонале», – сказала собеседница «Радио 1».

«Сумма, потраченная на отдых, зависит от обеспечения безопасности пребывания ребёнка на территории лагеря, развития его умений, знаний, навыков, если на это есть запрос у родителей. Есть лагеря, которые являются профильными и специализируются на развитии каких-либо конкретных умений – в сфере IT, например. И это другой уровень услуги, другой уровень специалистов», – отметила Писарева.