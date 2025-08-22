Названа тема садово-книжного фестиваля «Яблоки в Коломне» 2025 года
XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне» развернётся 6 сентября на 10 площадках подмосковного города. На книжном маркете будут представлены книги от более чем 35 ведущих российских издательств. Каждый год для мероприятия выбирают новую тему.
Тема этого года – «День рассказывания историй о летних путешествиях», сообщила «Радио 1» директор музейного кластера «Коломенский посад» Оксана Власова.
«Вокруг этой темы на фестивале соберутся рассказчики, авторы, художники, исследователи, наши гастрономические партнёры. Вокруг неё развернутся основные сюжеты и разговоры. Фестиваль откроется спектаклем для детей, который начнётся в 10 утра, и закончится финальным спектаклем, но музыкальным и уже для взрослых. Его привезёт театр «Мост» из Москвы. Это такой дачный квартирник, во время которого актёры будут вовлекать зрителей в беседы о наших летних впечатлениях, о путешествиях, о воспоминаниях», – пояснила собеседница «Радио 1».По словам Власовой, тему выбирали кураторы, откликаясь на разные сюжеты.
«В этом году родилась именно такая тема. Её будут развивать и на десяти разнообразных площадках, и на слоуфуд-маркете, и на основной сцене, и в павильоне «Другие Коломны». В павильоне будут работать художники, музеи, резиденции арт-коммуналок. И всё будет крутиться вокруг путешествий, воспоминаниях о путешествиях, о дорогах, которые нас меняют и меняют мир вокруг нас», – рассказала директор музейного кластера.На площадке фестиваля заявлено участие более 35 ведущих издательств.
«Это впечатляющая цифра. Нам удаётся привлекать крупных федеральных игроков. На наш взгляд, подмосковный город их мотивирует. Мы очень рады, что нас поддерживают и московские издательства, и коломенские. Издательства могут пообщаться со своими покупателями, получить обратную связь от читателей, рассказать о книгах, получить обратную связь», – заключила Оксана Власова.Посетителей также будут ждать Садовый павильон с лекциями и литературными беседами, павильон Фонда друзей Коломны с фестивальной прогулкой, Городской обед во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие». На фестивале развернётся слоуфуд-маркет с вкусной и полезной едой.
Все подробности можно узнать на сайте фестиваля.