Названа тема садово-книжного фестиваля «Яблоки в Коломне» 2025 года

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне» развернётся 6 сентября на 10 площадках подмосковного города. На книжном маркете будут представлены книги от более чем 35 ведущих российских издательств. Каждый год для мероприятия выбирают новую тему.





Тема этого года – «День рассказывания историй о летних путешествиях», сообщила «Радио 1» директор музейного кластера «Коломенский посад» Оксана Власова.

«Вокруг этой темы на фестивале соберутся рассказчики, авторы, художники, исследователи, наши гастрономические партнёры. Вокруг неё развернутся основные сюжеты и разговоры. Фестиваль откроется спектаклем для детей, который начнётся в 10 утра, и закончится финальным спектаклем, но музыкальным и уже для взрослых. Его привезёт театр «Мост» из Москвы. Это такой дачный квартирник, во время которого актёры будут вовлекать зрителей в беседы о наших летних впечатлениях, о путешествиях, о воспоминаниях», – пояснила собеседница «Радио 1».

«В этом году родилась именно такая тема. Её будут развивать и на десяти разнообразных площадках, и на слоуфуд-маркете, и на основной сцене, и в павильоне «Другие Коломны». В павильоне будут работать художники, музеи, резиденции арт-коммуналок. И всё будет крутиться вокруг путешествий, воспоминаниях о путешествиях, о дорогах, которые нас меняют и меняют мир вокруг нас», – рассказала директор музейного кластера.

«Это впечатляющая цифра. Нам удаётся привлекать крупных федеральных игроков. На наш взгляд, подмосковный город их мотивирует. Мы очень рады, что нас поддерживают и московские издательства, и коломенские. Издательства могут пообщаться со своими покупателями, получить обратную связь от читателей, рассказать о книгах, получить обратную связь», – заключила Оксана Власова.

