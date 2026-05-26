Названа тройка лидеров подмосковного бизнеса, получивших поддержку региона
Поддержку в Московской области в прошлом году получили около 1200 представителей малого и среднего бизнеса. Об этом в День российского предпринимательства рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сектор МСП в Подмосковье составляет порядка трети экономики региона.
«Именно поэтому задача руководства региона – создать комфортные условия для открытия и ведения бизнеса. В прошлом году мерами финансовой поддержки воспользовались более 1200 предпринимателей. В топ-3 сфер вошли производство (около 30% получателей), социальный бизнес (18%) и общественное питание (6%)», – уточнила Зиновьева.Она отметила, что подмосковные предприниматели получили региональные субсидии, льготные займы Московского областного фонда микрофинансирования и поручительства Гарантийного фонда Московской области.
Воспользоваться поддержкой бизнес может и в этом году. Например, сейчас предприниматели могут подать заявку на субсидию по программе «Маркетплейсы» и возместить до 500 000 рублей затрат на работу с торговыми онлайн-площадками.
Кроме того, можно получить консультацию специалистов министерства, обратившись по номеру 0150. Звонок доступен с мобильного телефона по будням с 9.00 до 18.00.