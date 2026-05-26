Названа тройка лидеров подмосковного бизнеса, получивших поддержку региона

26 мая 2026, 21:18

Поддержку в Московской области в прошлом году получили около 1200 представителей малого и среднего бизнеса. Об этом в День российского предпринимательства рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Сектор МСП в Подмосковье составляет порядка трети экономики региона.

«Именно поэтому задача руководства региона – создать комфортные условия для открытия и ведения бизнеса. В прошлом году мерами финансовой поддержки воспользовались более 1200 предпринимателей. В топ-3 сфер вошли производство (около 30% получателей), социальный бизнес (18%) и общественное питание (6%)», – уточнила Зиновьева.